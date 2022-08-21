الوقف الشيعي يعلن موقفه من قطارة الامام علي: المقام لا يدار من قبلنا

2022/08/21 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار ديوان الوقف الشيعي اليوم الاحد، الى ان مقام قطارة الامام علي عليه السلام لا يدار من قبله.وذكر بيان للوقف تلقته ايرث نيوز، “لقد تلقينا بأسف بالغ خبر أنهيار تلة ترابية في مزار مقام وقطارة الامام علي (عليه السلام ) في محافظة كربلاء المقدسة مما أدى الى إصابة عدد من المواطنين ومحاصرة […]

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