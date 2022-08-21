2022/08/21 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على ضرورة استنفار الجهود لانقاذ المحاصرين بحادثة قطارة الإمام علي (ع).وقال صالح في تغريدة له على حسابه في تويتر، تابعها /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس صالح يوجه بدعم جهود الدفاع المدني لإنقاذ العالقين في مزار كربلاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يوجه بدعم جهود الدفاع المدني لإنقاذ العالقين في مزار كربلاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يوجه بدعم جهود الدفاع المدني لإنقاذ العالقين في مزار كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).