مقاعد الطائرات التي ترجع للوراء هي معيار السفر الجوي.. ولكن لا تؤمن خطوط الطيران هذه بذلك

2022/08/21 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعتبر المقاعد القابلة للرّجوع للوراء المعيار في السّفر الجوّي الحديث، ولكن ليس بالنسبة لخطوط "فين إير".واستثمرت شركة الطيران في مقاعد جديدة بدرجة الأعمال لا يمكن ميلها للوراء.وقال الرئيس التنفيذي لمذيع CNN، ريتشارد كويست، إن ذلك يوفّر تجربة أكثر راحة، واستدامة.ولكن هل سيوافق كويست عند تجربته المقعد بنفسه في رحلة عبر المحيط الأطلسي؟

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