2022/08/21 | 14:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية توجه المديريات بتجديد التعاقد مع المحاضرين والاداريين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..التربية توجه المديريات بتجديد التعاقد مع المحاضرين والاداريين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..التربية توجه المديريات بتجديد التعاقد مع المحاضرين والاداريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).