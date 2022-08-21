2022/08/21 | 14:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3cZ9kakacbg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صدق يا وطن بيه العتب ينبض وعلى همومك تون عيون وما تغمض) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صدق يا وطن بيه العتب ينبض وعلى همومك تون عيون وما تغمض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).