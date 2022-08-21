17 متهماً بتعاطي وتجارة المخدرات في قبضة أمن كردستان

2022/08/21 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الأمن في إقليم كردستان، اليوم الأحد، القبض على 17 شخصاً بتهمة تهريب المخدرات.

وقال عثمان عبد الكريم المتحدث باسم دائرة أمن أسايش كرميان في مؤتمر صحفي، إنه "تم إلقاء القبض على 17 شخصا في حدود إدارة كرميان (كلار) بتهمة تهريب المخدرات".وِأشار الى، "القبض على المشتبه بهم في مناطق مختلفة من كرميان"، لافتا الى ان "ثلاثة منهم كانوا تجار و14 متعاطي مخدرات".

وختم بالقول: "القبض أيضاً على ثلاثة أشخاص بموجب المادة 44 من قانون الآثار بتهمة التهريب وما زالوا قيد التحقيق".

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