2022/08/21 | 14:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة الاتحادية ترد طعنا بشأن عضوية النائب مقدام الجميلي بديل مشعان الجبوري أولاً على المسلة.

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