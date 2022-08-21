2022/08/21 | 14:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نُقل الفيلسوف الروسي والشخصية العامة، ألكسندر دوغين، إلى المستشفى بعد وفاة ابنته داريا دوغنا...

ظهرت المقالة السياسي الروسي دوغين ينقل إلى المستشفى بعد مقتل ابنته في انفجار غامض أولاً على المسلة.

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