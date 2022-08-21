فيفيان مراد تطرح أغنية باللهجة العراقية

2022/08/21 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرحت النجمة اللبنانية فيفيان مراد اغنيتها العراقية الجديدة “دلع” وذلك من خلال منصة اليوتيوب.

الاغنية من كلمات رامي العبودي وعمار الجمالي والحان سركيس عزيز وتوزيع عمر صباغ.

الاغنية شبابية حماسية والتصوير باجواء صيفية من خلال اماكن التصوير والازياء.

وجاء طرح هذه الاغنية بعد نجاح الاعمال التي طرحتها في الفترة الاخير وسيما الاغنية العراقية “ياعراق”

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