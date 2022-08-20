العراق: استمرار عمليات إنقاذ ناجين من الانهيار الترابي بمزار ديني

2022/08/21 | 14:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال 6 إلى 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال عالقين تحت الركام (محمد صواف/ فرانس برس)

تواصل فرق الدفاع المدني العراقي عمليات إنقاذ الناجين تحت ركام الانهيار الترابي الذي وقع، أمس السبت، في مزار ديني بمحافظة كربلاء جنوبي العراق، وسط مخاوف من انهيارات أخرى.

وكانت تلة ترابية انهارت على "قطارة الإمام علي"، وهو مزار ديني بمحافظة كربلاء، جنوبي العراق، أمس السبت، ما تسبب بمحاصرة عدد من الزوار تحت الأنقاض بينهم أطفال، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة أطفال، فيما يستمر البحث عن آخرين يقدر عددهم بـ6 إلى 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

ونقلت مواقع إخبارية عراقية، عن مصادر أمنية، أن "فرق الدفاع المدني ما تزال مستمرة بالعمل لإنقاذ من تبقى من تحت ركام تلة كربلاء".

بالفيديو || اللحظات الاولى لابطال الدفاع المدني وهم ينقذون طفلًا من تحت ركام "قطار الإمام علي ع" في كربلاء وهو يتمتع بصحة جيدة.#شبكة_شكو_ماكو pic.twitter.com/CsWPKSSkdj

— شبكة شكو ماكو (@Shakwmakw) August 20, 2022

وأكدت مديرية الدفاع المدني، في بيان، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح، ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء".

وأضافت أن "العمل استمر طيلة ساعات الليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين تحت الأنقاض، عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية، مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم"، مؤكدة أن "الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبي، وهم بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي".

بعد منتصف الليل #أب يخاطب أبنه وهو تحت الركام #زوار_من_البصره.



في قطارة الامام علي ع .#الابطال_يواصلون_انقاذ_المواطنين#كربلاء_عين_العراق pic.twitter.com/cVDBbhU8i1

— كربلاء عين العراق™ (@karbalanewsnet2) August 20, 2022

وأشارت إلى أن "الفرق ما زالت تواصل أعمال الإنقاذ إلى حين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".

وتحدث المسؤول الإعلامي للدفاع المدني، معاذ سلام شاكر، عن صعوبة عمليات الإنقاذ في تصريح للإعلام المحلي، وقال إن "الوضع بغاية الخطورة، لأن الانهيار كان لكتل كونكريتية ضخمة، وعلى الرغم من الدفع بآلات ثقيلة إلا أن عملية الإنقاذ صعبة".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، مما أدى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار وسقط على عدد من الزائرين.

وكان مدير علاقات وإعلام الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن، قد أكد أمس أن فرق الإنقاذ أوصلت وسائل وأجهزة التنفس إلى جميع المحاصرين، وبث ناشطون مقاطع مصورة من الانهيار وأصوات الأطفال العالقين تحت الركام وهم يتحدثون الى فرق الإنقاذ.

🔴 عـــــــاجل :: كارثة كربلاء الان"أخاف أموت أبوية ما عنده بس أني"..طفل يستنجد بابطال الدفاع المدنيبعد انهيار تلال ترابية على مرقد ديني و أنباءعن وجود عشرات الأشخاص تحت الأنقاض pic.twitter.com/uuEcRPO34O

— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) August 20, 2022

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