2022/08/21 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الأحد، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أُصيب بفيروس «كوفيد-19».وأكدت الهيئة أن فوميو كيشيدا يتعافى من المرض في مقر إقامته الرسمي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة رئيس وزراء اليابان بكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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