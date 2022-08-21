إصابة رئيس وزراء اليابان بكوفيد-19

2022/08/21 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الأحد، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أُصيب بفيروس «كوفيد-19».وأكدت الهيئة أن فوميو كيشيدا يتعافى من المرض في مقر إقامته الرسمي.

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