افتتاح مشروع طريق منفذ الشيب الحدودي (طريق المسافرين) بطول 3 كم في ميسان

2022/08/21 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ ميسان " علي دواي لازم "

اليوم السبت 2022/8/20 مشروع إنشاء طريق

منفذ الشيب الحدودي مع ايران (طريق

المسافرين) بطول 3 كم مع تجهيز إلية شفل .

وقال المحافظ لوكالة نون " بان المشروع

تم تنفيذه

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