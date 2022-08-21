أنقرة: لا نية لشن عملية عسكرية في سوريا

2022/08/21 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت أنقرة نيتها تنفيذ أي عملية عسكرية

في الشمال السوري.



يأتي هذا بعد مقتل

ثلاثة جنود من قوات حرس الحدود في الجيش

السوري وجرح آخرين، جراء قصف تركي على

مدن تل رفعت وعين العرب ومنبج.

وتشهد الحدود السوري

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