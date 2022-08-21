الفتلاوي تستجيب لمناظرة علنية مع التيار الصدري لكن بشرط

2022/08/21 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابة مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة.

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