العثور على أول جثة تحت ركام قطارة الإمام علي

2022/08/21 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

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عثرت فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، على جثة امرأة تحت ركام قطارة الإمام علي (عليه السلام).

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "فرق الإنقاذ عثرت على جثة أمرأه تحت ركام قطارة الإمام علي".وتسبب انهيار تلة ترابية في قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء، بإصابة ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

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