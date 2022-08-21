التدخل واجب.. رسالة بريطانية بشأن طالبة الدكتوراة السعودية المحتجزة

2022/08/21 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب في البرلمان البريطاني وزيرة الخارجية، ليز تراس، للتدخل من أجل الضغط للإفراج عن طالبة الدكتوراة السعودية، سلمى الشهاب، التي حكم عليها بالسجن 34 عاما في المملكة لأسباب تتعلق باستخدامها تويتر

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