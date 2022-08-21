العثور على أول جثة تحت ركام الانهيار الترابي لمزار ’القطارة’ بكربلاء

2022/08/21 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن تمكن فرقها من انتشال جثة امرأة من حادثة قطارة الإمام علي (ع) في كربلاء المقدسة.

وقالت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة امرأة من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة".

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