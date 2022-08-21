2022/08/21 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التعازي لذوي ضحايا إنهيار قطارة الإمام علي (ع)، فيما وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بالذهاب الى مكان الحادث.

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه وزير الداخلية بالإشراف المباشر على حادثة ’القطارة’ بكربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه وزير الداخلية بالإشراف المباشر على حادثة ’القطارة’ بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).