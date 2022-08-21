أمن الإقليم يطيح بـ17 شخصاً من مهربي المخدرات

2022/08/21 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت مديرية الأمن في إقليم كردستان، اليوم الأحد، القبض على 17 شخصاً بتهمة تهريب المخدرات.

وقال المتحدث باسم دائرة أمن أسايش كرميان عثمان عبد الكريم في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم إلقاء القبض على 17 شخصا في حدود إدارة كرميان كلار بتهمة تهريب المخدرات، مشيرا إلى أنه تم القبض على المشتبه بهم في مناطق مختلفة من كرميان".

ولفت عبد الكريم الى ان "ثلاثة منهم كانوا تجار مخدرات و14 متعاطي".

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