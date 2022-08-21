بعد أن أثبت فعاليته بعلاج أمراض القلب..هل يساعد برنامج

2022/08/21 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتباع حمية غذائية نباتية صارمة، وممارسة الرياضة، والحد من التوتر، وتوفير الدعم الاجتماعي، تمكن الدكتور دين أورنيش من عكس مرض القلب في تجربة إكلينيكية عام 1990، واليوم يحاول استخدام النهج ذاته في علاج الخرف.

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