الوقف الشيعي معلقاً على انهيار قطارة الإمام علي: لا يدار من قبلنا

2022/08/21 | 15:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف الشيعي أن قطارة الإمام علي في كربلاء “لا تدار من قبل دیواننا” وأن “قطعة الأرض المشيدة عليها المقام غير مسجلة باسم الديوان”.وفي بيان صادر عن الوقف الشيعي، اليوم الأحد (21 آب 2022)، جاء فيه: “لقد تلقينا … Readmore

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