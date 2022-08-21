2022/08/21 | 15:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب: أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.ويعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السفر … Readmore

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