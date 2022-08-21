2022/08/21 | 15:55 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول فرق الإنقاذ العراقية، منذ السبت الـ20 من أغسطس (آب)، انتشال أشخاص عالقين تحت الركام إثر سقوط تل ترابي على مزار ديني شيعي في محافظة كربلاء بجنوب البلاد، ويعتقد أن ستة أشخاص في الأقل ما زالوا عالقين، كما أفاد الدفاع المدني، اليوم الأحد.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة أطفال حتى الآن من تحت الركام.



وقالت إنهم "بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي".

لكن يتوقع أنه "لا يزال هناك من ستة إلى ثمانية أشخاص عالقين"، كما قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر، مضيفاً "ما زالت عمليات الإخلاء مستمرة حتى الآن".

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما وقع ساتر ترابي على مزار "قطارة الإمام علي" الواقع على بعد 25 كيلومتراً غرب مدينة كربلاء، بسبب "تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني لوكالة الأنباء العراقية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن "كثباناً رملية وصخوراً انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار" الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور.

وأضاف أن ذلك "تسبب بانهيار نحو 30 في المئة من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بمئة متر مربع".

وقالت مديرية الدفاع المدني لوكالة الأنباء العراقية إن العمل كان متواصلاً طوال الليل.



وذكرت أن فرقها تمكنت من "إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".

وتتوافد أعداد كبيرة من الزوار القادمين من مختلف محافظات العراق باستمرار لزيارة القطارة، التي تعد مقدسة لدى المسلمين الشيعة.

ويمتد موقع القطارة على مساحة تقدر بألف متر مربع، ويضم قاعة تنبع من إحدى جدرانها الصخرية مياه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار ترابي يحبس 6 "تحت الركام" في مزار ديني بالعراق) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار ترابي يحبس 6 "تحت الركام" في مزار ديني بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).