الكاظمي يصدر توجيها بخصوص حادث القطارة في كربلاء

2022/08/21 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

يوم الأحد، وزير الداخلية بالإشراف

بشكل مباشر على عمليات إخلاء المحاصرين

تحت الركام في حادثة "قطارة الإمام علي"،

فيما طلب من الحكومة المحلية لمحافظة

كربلاء ببذل جه

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