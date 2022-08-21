بالصور:العتبة الحسينية المقدسة تحيي عاشوراء في الموصل ومسؤول رفيع فيها يشارك ابناء الموصل مجالس العزاء

2022/08/21 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت العتبة الحسينية المقدسة من خلال

مركز الصادق الأمين الثقافي / غرب نينوى

مجالس العزاء الحسينية في العشرة

الثالثة من شهر محرم الحرام حيث ارتقى

المنبر سماحة الخطيب الحسيني السيد

منتظر الحيدري وبحضور

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