بشرط ضمان سلامتها.. الفتلاوي تعلن قبول مناظرة الصدر

2022/08/21 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائب عن الإطار التنسيقي حنان

الفتلاوي، اليوم الأحد، قبول مناظرة

رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت الفتلاوي في تغريدة عبر تويتر،

إنه "استجابة لدعوة الصدر أعلن قبولي

بالمناظرة باعتباري أحد ق

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