السيلية القطري يعلن نجاح العملية الجراحية لمهاجمنا الدولي مهند علي “ميمي”

2022/08/21 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي السيلية القطري، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها مهاجمنا الدولي مهند علي في الرباط الصليبي، صباح اليوم بمستشفى “سبيتار”.

وقال السيلية عبر موقعه بموقع تويتر، “أجرى صباح اليوم لاعبنا العراقي مهند علي (ميمي) عملية جراحية في الرباط الصليبي بمستشفى سبيتار وتكللت بحمد الله وفضله بالنجاح.



ونتمنى الشفاء العاجل للاعبنا والعودة السريعة للملاعب”.

وكان السيلية قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصابة لاعبه العراقي مهند علي “ميمي” بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق.

وأصيب اللاعب العراقي خلال الشوط الأول من مواجهة الشمال في الجولة الثانية من الدوري القطري، والتي انتهت بفوز السيلية 2-1.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة نفسها قبل 10 أشهر خلال مشاركته مع فريقه السابق أريس سالونيكا اليوناني.

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