2022/08/21 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتشلت فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، جثة إمرأة من تحت ركام انهيار قطارة الإمام علي.

وأفاد مصدر، بأن “فرق الأنقاذ المتواجدة في مكان الحادث، انتشلت جثة امرأة من تحت الركام المتساقط من التل الملاصق لقطارة الإمام علي التي تبعد بنحو 25 كيلومترا عن مركز محافظة كربلاء”.

وأضاف، أن “فرق الإنقاذ مستمرة بالبحث عن ما إذا كان هناك ضحايا أو محاصرين تحت الأنقاض، وسط إجراءات احترازية من انهيارات أخرى بالتلة المجاورة لقطارة لمزار قطارة الإمام علي”.

ويستمر رجال الإنقاذ في موقع الانهيار بالقرب من قطارة الإمام علي بمحافظة كربلاء، بعمليات الإنقاذ والبحث عن المحاصرين تحت الأنقاض.

وأظهرت بعض الصور، جانباً من عمليات البحث باستخدام الآليات الخاصة، عن المحاصرين، وإزالة الركام عن المناطق التي تعرضت للانهيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتشال جثة إمرأة من تحت ركام قطارة الإمام علي.. والبحث جارٍ لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتشال جثة إمرأة من تحت ركام قطارة الإمام علي.. والبحث جارٍ لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).