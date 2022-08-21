الكاظمي يقدّم التعازي لذوي ضحايا انهيار التلة الترابية ويوجّه وزير الداخلية بالذهاب لمكان الحادث

2022/08/21 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التعازي لذوي ضحايا انهيار التلة الترابية بقطارة الإمام علي (ع)، فيما وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بالذهاب الى مكان الحادث.

وقال مصدر حكومي مطَّلع، إنَّ “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى اتصالاً هاتفياً مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي لمتابعة العمل وتوجيهه للإسراع بإنقاذ المحاصرين في حادثة انهيار التلة الترابية في قطارة الإمام علي (ع)”، مبيناً، أنَّ “الكاظمي قدَّم التعازي لذوي الضحايا”.

وأضاف المصدر، أن “الكاظمي وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بالذهاب الى مكان الحادث فورا والإشراف المباشر هناك”، مشيراً إلى أنه “قدَّم الشكر إلى فريق الدفاع المدني لجهدهم وحثهم على تكثيف العمل”.

وحددت مديرية الدفاع المدني، في وقت سابق، أسباب اِنهيار التربة في قطارة الإمام علي (ع)، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي – عليه السلام – في كربلاء المقدسة باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد وإسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء المقدسة بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضافت، أن “العمل مستمر طيلة ساعات اليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر اتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم”، لافتةً الى أن “الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِيٍّ بصحة جيدة تم نقلهم الى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل اعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال”.

وذكرت، أن “المعلومات الأولية تشير الى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار ؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين”.

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