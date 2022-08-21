الجزائر.. 9 قتلى باصطدام شاحنة بحافلة

2022/08/21 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل تسعة أشخاص، وجرح ستة آخرون، في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة ليل السبت في ولاية إليزي جنوب شرقي الجزائر، على ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية، الأحد.

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