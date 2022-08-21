انهيار مزار كربلاء.. عمليات رفع الأنقاض تتواصل لإنقاذ بقية العالقين

2022/08/21 | 16:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت فرق الإغاثة اليوم الأحد عملية رفع الأنقاض، لإنقاذ عالقين تحت مزار ديني انهار السبت في مدينة كربلاء، جنوب العاصمة العراقية بغداد.

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