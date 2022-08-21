2022/08/21 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد أن رفضت محكمة أميركية في يونيو الماضي قضية الاغتصاب التي رفعتها عارضة الأزياء كاثرين مايورغا ضد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أقدمت العارضة على محاولة جديدة لإعادة إحياء القضية أمام المحاكم، والحصول على تعويض بملايين الدولارات.وكانت كاثرين مايورغا قد اتهمت كريستيانو رونالدو باغتصابها في غرفة فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية […]

ظهرت المقالة طمعا بالملايين..



محاولة جديدة لإدانة رونالدو بالاغتصاب أولاً على ايرث نيوز.

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