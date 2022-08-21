2022/08/21 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني تنتشل ثلاث جثث من تحت ركام حادثة القطارة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:53

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