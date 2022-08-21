النفط يقفز باحتياطات العراق من النقد الأجنبي فوق 80 مليار دولار

2022/08/21 | 16:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتوقع ارتفاع الاحتياطي إلى 90 مليار دولار نهاية 2022 (Getty)

قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، اليوم الأحد، إن احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد تجاوزت 80 مليار دولار متوقعاً بلوغها 90 ملياراً بنهاية العام.

وأضاف خلف، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن احتياطيات البنك من الذهب زادت 30 طناً لتسجل أكثر من 131 طناً في المجمل.

وكشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، أنه خلال عامين من عمر الحكومة كان احتياطي البنك المركزي أقل من 50 مليار دولار، ووصل نهاية يوليو إلى 76 مليار دولار، وسيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.

وأوضح الكاظمي في مؤتمر صحافي، أنّه لا توجد النية لدى الحكومة العراقية بالتوجه نحو تغيير سعر صرف الدينار.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن قفزات أسعار النفط أنقذت الاقتصاد العراقي من الانهيار، وعندما انخفضت أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى 20 دولاراً تقريباً اتجهت الحكومة إلى أخذ مبالغ كبيرة من الاحتياطي النقدي، واعتمدت على الاقتراض الداخلي والخارجي، فضلاً عن تغيير سعر الصرف وتقديم موازنة تقشفية.

وأضاف أن الارتفاع الحاصل اليوم مكّن الاقتصاد العراقي من استعادة نشاطه النقدي، ورفع معدلات الاحتياطي، وتسديد مبالغ كبيرة من الديون المترتبة بذمته داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن الحكومة عليها الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، وأن تخصص الفائض الحاصل لدعم الجانب الاستثماري، لأن الدولة ما زالت تصرف 75 بالمائة من موازنتها للجانب التشغيلي ونفقات ورواتب، وجميع هذه النفقات لا يوجد لها مردود مالي.

(رويترز، العربي الجديد)

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