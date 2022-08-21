ايران: يطرحون موضوع القنبلة الذرية لمنعنا من امتلاك الطاقة النووية

2022/08/21 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، 08/21/2022، أن سلسلة إنتاج الوقود النووي،...

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