مهاجم توتنهام كين يحقق رقما قياسيا في البريميرليغ

2022/08/21 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حقق مهاجم توتنهام، هاري كين، 08/21/2022، رقما قياسيا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه وولفرهامبتون...

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