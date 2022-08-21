سلطة الطيران المدني تكشف تفاصيل عقد الحماية الأمنية

2022/08/21 | 16:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التدقيق لأي شركة أمنية يبقى مستمراً لما بعد الإحالة والتعاقد.

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