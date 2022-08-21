مصرع 20 شخصا جراء الفيضانات في أفغانستان

2022/08/21 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت قناة “Tolo News” الأفغانية بمصرع 20 شخصا وإصابة 30 آخرين جراء الفيضانات التي اجتاحت منطقة خوشي بولاية لوغار في شرق أفغانستان.

ونقلت القناة عن المكتب الصحفي لدائرة الأمن بولاية لوغار أن الفيضانات أسفرت عن التدمير الكامل والجزئي لأكثر من 3 آلاف منزل.

وأعلنت وسائل إعلام محلية في بداية الأسبوع الجاري عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين وفقدان نحو 100 شخص جراء الفيضانات التي وقعت في ولاية بروان وسط أفغانستان.

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