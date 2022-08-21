بحوزته كمية كبيرة من الكريستال.. الإطاحة بتاجر مخدرات في البصرة

2022/08/21 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاحد، عن القاء القبض على تجار مخدرات بحوزته كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارزها ألقت القبض على متهم من مروجي المخدرات بحوزته كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في سيطرة موزة، شمالي المحافظة".وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وإحالته الى الجهات المختصة ".

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