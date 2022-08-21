كاليبر الروسية تدمر مستودعاً للذخيرة يحوي صواريخ هايمرس الأمريكية.. وكييف تدّعي أنه مخزناً للحبوب

2022/08/21 | 17:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمّرت صواريخ روسية من طراز كاليبر، مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هايمرس أميركية الصنع، في منطقة أوديسا جنوب شرق أوكرانيا، بينما قالت كييف إن الصواريخ الروسية ضربت مخزنا للحبوب.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن وزارة الدفاع الروسية، إن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعا كان يضم أيضا أنظمة غربية مضادة للطائرات.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في أوديسا، سيرهي براتشوك، إن صاروخين جرى اعتراضهما فوق البحر، لكن ثلاثة ضربت أهدافا زراعية.

وتابع المتحدث إن “الضربة لم تسفر عن سقوط مصابين، مشيرا إلى أن خبراء متفجرات ومحققين يعملون في موقع الضربة في مخزن الحبوب.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن قواتها دمرت اثنين من مدافع هاوتزر إم777 في مواقع قتالية بمنطقة خيرسون ومستودعا للوقود في منطقة زابوريجيا، قالت إنه كان يحتوي على أكثر من مئة طن من وقود الديزل.

و”هايمرس” تعد أكثر دقة من المدفعية الأوكرانية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، ولها مدى أطول، وتتكون من نسختين M142 وM270 معروفتين بسرعة نشر الصواريخ، وهي منظومة صاروخية عالية الحركة، تتمتع بوجود نظام تحديد المواقع العالمية، مثبتة على شاحنة 6×6 تكتيكية.

وتقول صحيفة “الغارديان” البريطانية إن نظام “هايمرس” نظام صاروخي مدفعي عالي الحركة، يتميز بخفة الوزن، مثبت على العجلات من راجمة الصواريخ المتعددة M270 المثبتة على الجنزير، والتي تم تطويرها في السبعينيات للقوات الأميركية والحليفة.

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