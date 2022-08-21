أمين بغداد: إحالة 9 قطاعات بمدينة الصدر لأعمال التطوير و24 قطاعاً ضمن خطة التطوير

2022/08/21 | 17:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم اليوم الأحد، إحالة 9 قطاعات بمدينة الصدر، لأعمال التطوير بالكامل، فيما أشار إلى الاستعداد لإحالة 24 قطاعاً أخرى ضمن خطة التطوير.

وذكرت أمانة بغداد في بيان، إن “الأمانة أحالت 9 قطاعات للتطوير ضمن قاطعي بلديتي الصدر الاولى والثانية وهناك 24 قطاعاً أخرى ضمن الدراسة والتحليل استعداداً لاحالتها قريبا”.

وأضافت، أن “هناك خطة متكاملة لإكساء وتطوير القطاعات ضمن مدينة الصدر لاهميتها وحاجتها للخدمات كونها ذات كثافة سكانية كبيرة“.



وأشارت إلى أن “هناك مشروعين مهمين في مدينة الصدر يتضمنان انشاء مجسر في تقاطع ساحة (83) ومجسر آخر في تقاطع ساحة (55) لفك الاختناقات المرورية”، مؤكدة أن “امانة بغداد ماضية بانجاز مشاريع نوعية ضمن مدينة الصدر لاهميتها”.

وتابع أن “هناك توجيهات للدائرة البلدية بانجاز معاملات المواطنين وتسهيل اجراءاتها وتفعيل الجباية بما ينسجم والوضع المعاشي والاقتصادي لساكني مدينة الصدر”.

ووجه أمين بغداد، بحسب البيان، “ضرورة الاهتمام بقطاع النظافة في مدينة الصدر لما تعانيه من افرازات كبيرة يومياً وكذلك تفعيل المكابس والمحطات التحويلية وتصفيرها بشكل كامل”، مبيناً أن “هناك دعما للخدمات البلدية بما يرتقي بواقع المدينة ومتطلبات ساكنيها”.

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