سماع دوي انفجار داخل مبنى السفارة البريطانية وسط بغداد

2022/08/21 | 17:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار داخل مبنى السفارة البريطانية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إنه “تم سماع دوي انفجار داخل مبنى السفارة البريطانية في المنطقة الخضراء وسط بغداد”.

وأضاف “بعد التحقق تبين أن قنينة غاز انفجرت في المطبخ الخارجي للسفارة، من دون تسجيل إصابات بشرية”.

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