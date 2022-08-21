كان محبوبًا لدرجة قاتلة وذيع صيته بعد فيلم ليوناردو دي كابريو.. كيف عاد أشهر خليج في تايلاند للحياة؟

2022/08/21 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2018، أعلن المسؤولون في تايلاند إغلاق خليج "مايا"، الذي اكتسب شهرته بفضل فيلم "الشاطئ" من بطولة ليوناردو دي كابريو.وذلك لإصلاح أعوام من الأضرار الناجمة عن السياحة الزائدة.وهكذا أعادها علماء البحار إلى الحياة.

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