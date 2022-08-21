ملك المغرب يجدد في خطاب ثورة الملك والشعب التقدير لزعماء الأردن والبحرين والإمارات

2022/08/21 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم الرباط – عبدالحق بن رحمون قال ملك المغرب محمد السادس في تقديمه لحصيلة ثمار الدبلوماسية المغربية التي حققت نجاحات في السنوات الأخيرة “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.” […]

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