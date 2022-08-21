2022/08/21 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط (10)حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنها”تستمر بحماية المنافذ البحرية من تواجد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 10 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 10 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 10 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).