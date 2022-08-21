محافظ صلاح الدين السابق يطالب بالحماية الدولية: “سأتكلم بالاسماء ولن استثني أحداً”

2022/08/21 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب محافظ صلاح الدين المُقال عمار الجبر، الأحد، بالحماية الدولية له ولأفراد عائلته لأنه سيكشف كثيراً من الملفات التي ستقلب الأوضاع على حد تعبيره.وقال الجبر في تدوينة، تابعها /المركز الخبري الوطني/، […]

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