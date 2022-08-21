مارسيليا يحسم موقفه من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

2022/08/21 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعحسم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي موقفه بشأن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.وكشفت شبكة "RMC" الفرنسية أن إدارة مارسيليا لا تنوي التعاقد مع النجم البرتغالي، رغم كل الإشاعات المثارة بشأن وجود تواصل مع وكيل أعماله، خورخي مينديز.وأضافت، أن مسؤولي النادي الفرنسي لم يلتفتوا من الأساس لحملات جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي نادت بالتعاقد مع رونالدو، هذا الصيف.ولفتت إلى أن النجم البرتغالي يسعى للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانضمام لفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري.وأشارت أيضا إلى أن نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، ارتبط اسمه بالعودة مجددا إلى ناديه القديم، سبورتنج لشبونة البرتغالي.المصدر: كورة

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