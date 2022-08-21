ضبط كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقبض على الحائز في البصرة

2022/08/21 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاحد، عن ضبط كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقبض على الحائز في المحافظة.وقالت مديرية شرطة البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز المديرية القت القبض على متهم من مروجي المخدرات بحوزته كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في سيطرة موزة، شمالي المحافظة".واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وإحالته الى الجهات المختصة".

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