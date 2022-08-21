2022/08/21 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحوار العلني رافضا أيّ حوار سري، فيما احدثت...

ظهرت المقالة المناظرة الصدرية تستدعي هند بن عتبة من عمق التاريخ للرد على الفتلاوي أولاً على المسلة.

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