العراق.. الطيران المدني يرد على

2022/08/21 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني في العراق، الأحد، توضيحا حول عقد الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.

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